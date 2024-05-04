В Киевской области мужчина из-за замечаний едва не убил соседа. Подробности дела

В Белой Церкви Киевской области мужчина из-за замечаний ударил соседа ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в Белой Церкви 65-летний мужчина получил ножевое ранение. Возможного нападавшего задержали в одном из почтовых отделений города.

"Полицейские выяснили, что фигурант проживал с пострадавшим в одном подъезде. Задержанный постоянно имел неприязненные отношения с жильцами дома, и неоднократно из-за конфликтов между ними привлекался к административной ответственности. Потерпевший при встрече возле дома сделал замечание обидчику, на что последний достал из кармана нож и ударил им в живот оппонента, после чего с места скрылся", – рассказали в полиции.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения 33-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, причастен к убийству. Злоумышленник во время конфликта на улице нанес смертельное ножевое ранение оппоненту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!