В Киевской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся: есть пострадавшие. Фото

Вблизи села Фастовец Киевской области во вторник, 23 января, микроавтобус Mercedes Sprinter на скорости съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария произошла 23 января на автодороге вблизи села Фастовец. По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП, четверо пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 22 января, легковушка Mercedes сбила мужчину, который пытался перебежать дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 23 января, Toyota на скорости протаранила по меньшей мере пять припаркованных авто. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и предлагал полицейским взятки.

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