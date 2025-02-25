В Киевской области микроавтобус протаранил грузовик: есть погибшая и пострадавший. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области микроавтобус Volkswagen, двигаясь в направлении столицы, протаранил припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибла женщина, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

"Сегодня, 25 февраля, около 7:00 часов, на автодороге Киев-Ковель в пределах Бучанской территориальной громады произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 76-летний водитель Volkswagen, двигаясь в направлении города Киев, совершил столкновение с находившимся на обочине автомобилем Mercedes, за пределами проезжей части дороги", – говорится в сообщении.

В результате ДТП, 72-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм погибла на месте, а водитель машины получил телесные повреждения – его госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП с погибшим и пострадавшим открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве легковушка на переходе сбила мужчину, который пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего пытался скрыться с места ДТП. Нарушителем оказался иностранец, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения последний автомобиль взлетел в кювет, пострадавший.

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