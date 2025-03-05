В Киевской области легковушка смертельно травмировала 70-летнего мужчину. Подробности трагедии и фото

В селе Синява Киевской области легковой автомобиль наехал на 70-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"4 марта, около 18:40 часов, в селе Синява произошла авария. Правоохранители предварительно установили, что 45-летняя водитель автомобиля Mitsubishi совершила наезд на 70-летнего местного жителя, который в момент наезда лежал на проезжей части дороги. Медики на месте происшествия констатировали смерть потерпевшего", – рассказали в пресс-службе.

По факту аварии с погибшим открыто уголовное производство, причины трагического происшествия установят полицейские.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 3 марта, водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП на Новоирпинской трассе пострадали три человека.

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