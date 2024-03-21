В Киевской области грузовой поезд сбил насмерть мужчину: подробности трагедии

В Белой Церкви Киевской области в среду, 20 марта, грузовой поезд сбил мужчину. От полученных травм последний скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

"20 марта в вечернее время в полицию от диспетчера поступило сообщение, что грузовой поезд в Белой Церкви сбил мужчину. Машинист, увидев мужчину, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать наезда не удалось и мужчина скончался на месте", – рассказали в полиции.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное производство (часть 3 статьи 276 УКУ).

Напомним, в Фастове Киевской области электропоезд сбил мужчину. К сожалению, пострадавший от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. В Буче вечером в пятницу, 15 сентября, поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку. Обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Шевченково Киевской области в воскресенье, 5 ноября, пассажирский поезд сбил 19-летнего парня. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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