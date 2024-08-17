В Киевской области чиновники незаконно передали в частную собственность 2 гектара ландшафтного парка стоимостью 72 млн грн

Прокуратура Киевщины через суд вернула в коммунальную собственность земли регионального ландшафтного парка "Трахтемиров" из частной собственности. Их в 2014 году противоправно увели гражданам в частную собственность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Их пребывание в частной собственности запрещено законодательством.

"По иску прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры суд постановил вернуть в коммунальную собственность Ржищевского городского совета земельный участок регионального ландшафтного парка "Трахтемиров". Ее площадь 2 га, а рыночная стоимость более 72 млн грн", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что в 2014 году Главное управление Госземагентства Киевщины противоправно отвело гражданам в частную собственность спорные участки под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Они относятся к землям природно-заповедного фонда и находятся в пределах ландшафтного парка, а их пребывание в частной собственности запрещено законодательством.

"В настоящее время органы прокуратуры Киевщины уже обеспечили возвращение государству 12 земельных участков общей площадью 22,25 га, которые незаконно отвели в частную собственность за счет территории указанного объекта природно-заповедного фонда", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура Киева через суд требует вернуть столичному сообществу земельный участок стоимостью 27 млн грн на берегу притока озера Вырлица на улице Ревуцкого. На этой территории расположено самовольно построенное нежилое помещение общей площадью около 1700 квадратных метров.

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