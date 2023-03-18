В Киевской области будут судить мужчину, который пытался вывезти в Польшу старинную книгу за более чем $10 тыс. Фото

В Киевской области будут судить жителя столицы, обвиняемого в контрабанде культурных ценностей. Человек пытался перевезти в Польшу старинную книгу XVII века "Пролог".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Стоимость раритета составляет более 10 тысяч долларов США.

"Досудебным расследованием установлено, что житель Киева пытался перевезти на территорию Польши старинную книгу XVII века "Пролог". Задержали обвиняемого при попытке пересечения таможенной границы. В ходе осмотра среди личных вещей обнаружили книгу, составляющую культурную ценность. Мужчина скрыл предмет старины в валу среди личных вещей", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что согласно заключению эксперта стоимость изъятой книги составляет более 10 тыс. долларов США. Следствие по факту оконченного покушения на контрабанду культурных ценностей окончено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, киевские таможенники обнаружили и изъяли из международных посылок старинные монеты, в частности, Римской империи, которым около 2000 лет. Их пытались отправить в США, Канаду и Чили.

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