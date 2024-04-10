В Киевской области браконьеры "наловили" рыбы более чем на 330 тыс. грн. Фото

В Киевской области специалисты Киевского рыбоохранного патруля зафиксировали два факта браконьерства. В общей сложности профильному хозяйству региона было нанесено убытков на сумму более 336 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Далее со злоумышленниками будут общаться правоохранители.

"Результат совместного рейда. На днях на реке Роставица в селе Матюши Белоцерковского района Киевским рыбоохранным патрулем совместно с работниками полиции разоблачены 2 нарушения Правил рыболовства", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рыбному хозяйству было нанесено на сумму более 336 тысяч гривен. Нарушители совершали незаконный вылов сетками из лодки и выловили более 200 различных рыб разных видов: сплетня, судак, карась, лещ, карп, толстолобик, ерш, а также раки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области местные пограничники задержали двух мужчин, перевозивших в лодке белугу, внесенную в Красную книгу.

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