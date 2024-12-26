В Киевской области БЭБ разоблачило производство нелегального спирта на биоэтанольном заводе: изъяли 120 тонн продукции. Фото

В Киевской области детективы БЭБ разоблачили предприятие по изготовлению растворителей, которое незаконно производило и реализовало этиловый спирт в промышленных масштабах. В ходе обыска было изъято продукции на около 4 млн. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств.

"Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили одно из предприятий Киевской области, которое незаконно производило и реализовало этиловый спирт в промышленных масштабах. Компания специализируется на изготовлении органических растворителей", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, готовую продукцию продавали под видом растворителя другим предпринимателям, которые использовали ее для изготовления недоброкачественного горючего. Акцизный налог в ходе этих операций в бюджет не уплачивался.

В ходе обысков на производственных мощностях детективы БЭБ обнаружили около 120 тонн готовой подакцизной продукции и финансово-хозяйственные документы. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 4 млн грн.

По фактам уклонения от уплаты налогов, сборов и незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров возбуждены уголовные производства. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и сумма неуплаченного акцизного налога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области правоохранители прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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