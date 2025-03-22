В Киевской области автомобиль вылетел на встречную полосу и въехал в грузовик: подробности смертельного ДТП. Фото

В Бучанском районе Киевской области Chevrolet выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил грузовик. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло в пятницу, 21 марта, на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, между поселками Немешаево и Бородянка.

"Предварительно полицейские установили, что 28-летний водитель Chevrolet, двигаясь в направлении столицы, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Chevrolet от полученных травм погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту аварии, в результате которой погиб водитель, открыто производство (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 марта, Lexus на скорости протаранил металлический отбойник, после чего машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. В результате ДТП погибли два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!