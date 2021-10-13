В Киеве жрица любви пожаловалась в полицию на секс с наркобароном: он сбежал

В Голосеевском районе Киева женщина заявила о том, что ее против воли заставили "оказывать сексуальные услуги". Это якобы произошло на территории ЖК "Васильковский".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, сначала правоохранителям позвонила жительница этого комплекса, расположенного в переулке Коломиевском. Она сообщила, что к ней забежала женщина и сказала, что ее изнасиловал ромский наркобарон, к которому она "приехала в гости". Незнакомка также призналась, что работает проституткой.

Потерпевшей оказалась 38-летняя киевлянка. Правоохранителям она заявила, что в течение двух дней некий человек "совершал с ней действия сексуального характера, связанные с вагинальным и оральным проникновением". Все это происходило якобы против ее воли.

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"Ситуация неоднозначная. Тем не менее информацию об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований – по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.152 (Изнасилование) УК Украины", – добавил источник.

В квартире, на которую указала жрица любви, был проведен обыск, во время которого полицейские обнаружили документы на три автомобиля, драгоценности, банковские карточки и наличные, а также несколько пакетов, предположительно, с наркотиками. Мужчина, который ранее находился в этой квартире, исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице воры обчистили дом легенды уголовного розыска, бывшего первого заместителя начальника ГУМВД Украины в Киевской области. В тот же день не повезло и киевскому бизнесмену, у которого преступники забрали миллион гривен.