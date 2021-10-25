В Киеве женщина выпала из окна COVID-отделения больницы и погибла на месте

В Киеве 24 октября из окна инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы № 9 выпала 60-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных COVID-19.

"По предварительной информации, женщина 1961 года рождения выбросилась из окна инфекционного отделения на втором этаже. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Известно, что она болела коронавирусом. Предсмертной записки обнаружено не было", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о смерти пациентки медучреждения.

"Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", – уточнили правоохранители.

Напомним, в Киеве 6 сентября из окна квартиры многоэтажного дома, расположенного на проспекте Правды, 19а, выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В селе Заря Ривненской области нашли повешенной 41-летнюю местную жительницу. Женщина совершила самоубийство на балконе своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 октября в Херсонской области обнаружили повешенным 32-летнего сотрудника патрульной полиции региона.