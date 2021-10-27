В Киеве женщина во время конфликта убила своего сожителя. Фото и видео

В Святошинском районе Киева женщина во время пьяной ссоры зарезала своего сожителя. Трагедия произошла на улице Зодчих.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что стал свидетелем убийства.

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"Предварительно было установлено, что гражданские супруги вместе со своим знакомым распивали алкоголь. Из-за давних оскорблений между сожителями возник конфликт, во время которого женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего мужчину. От полученных травм 52-летний киевлянин скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что свидетель преступления сначала ушел из квартиры, но потом вернулся и вызвал полицию.

Ранее несудимую уроженку Ровенской области, 1982 года, задержали и сообщили ей о подозрении в совершении умышленного убийства. Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области 22 октября ранее судимый мужчина во время конфликта несколько раз ударил своего друга ножом. От полученных ран местный житель скончался на месте происшествия.