В Киеве женщина сексуально домогалась несовершеннолетнего парня. Фото

В Дарницком районе Киева в парке Партизанской Славы несовершеннолетнего парня стала преследовать незнакомая женщина. Она сексуально домогалась подростка, после чего расцарапала руку сотруднику Муниципальной охраны.

Об инциденте во вторник, 10 августа, сообщила Муниципальная стража столицы на своем канале в Telegram. Там же были опубликованы фотографии с места инцидента. По информации сети, женщина была нетрезвой.

О ее странном поведении сообщил случайный прохожий. "Барышня преследовала мальчика", – сказано в посте.

В парк прибыли представители Муниципальной стражи и Национальной полиции.

Сотрудники общественного формирования совместно с копами пытались успокоить женщину, однако результатов не было. В итоге жительница Киева поранила муниципала, расцарапав его руку.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Фельдшеры передали женщину в медицинское учреждение, где должны установить состояние здоровья и причины такого поведения.

Как ранее писал OBOZREVATEL: