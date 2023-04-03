В Киеве заведующий медучреждением продавал справки о непригодности к военной службе. Фото

В Киеве был задержан заведующий медучреждением, подозреваемый в полученных взятках. Якобы мужчина продавал справки о непригодности к военной службе, а разоблачили его на получении 3 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили заведующего одним из коммунальных медучреждений Киева на получении взятки.

"Руководитель консультативно-диагностического центра обещал желающим организовать прохождение медицинской комиссии, по результату которой будет выдана справка о непригодности к военной службе. Да, мы собрали доказательства противоправной деятельности киевлянина, 1962 года рождения, и во время получения "вознаграждения" задержали его", – рассказали в полиции.

Мужчину задержали при получении 3 тыс. долларов США. Кроме того, в кабинете и у него дома следователи обнаружили и изъяли почти 90 тыс. долларов. По факту получения неправомерной выгоды должностным лицом возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГНСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

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