В Киеве возле метро загорелись МАФы. Фото и видео
В Святошинском районе Киева во вторник вечером, 17 августа загорелись киоски. На место прибыли спасатели.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Пожар возник возле станции метро "Святошин" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На обнародованных кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько МАФов, а район окутал густой дым.
Также на месте уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информации о пострадавших и причинах возгорания, а также других подробностей пока нет.
Напомним, что 4 августа на Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар на складах. Площадь возгорания тогда охватила 1200 квадратных метров, а тушение осложнялось тем, что пожарный гидрант находился на значительном расстоянии от очага.
Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день недалеко от Офиса президента Украины горела трансформаторная будка.