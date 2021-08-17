В Киеве возле метро загорелись МАФы. Фото и видео

В Святошинском районе Киева во вторник вечером, 17 августа загорелись киоски. На место прибыли спасатели.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный". Пожар возник возле станции метро "Святошин" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На обнародованных кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько МАФов, а район окутал густой дым.

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Также на месте уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информации о пострадавших и причинах возгорания, а также других подробностей пока нет.

Напомним, что 4 августа на Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар на складах. Площадь возгорания тогда охватила 1200 квадратных метров, а тушение осложнялось тем, что пожарный гидрант находился на значительном расстоянии от очага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день недалеко от Офиса президента Украины горела трансформаторная будка.