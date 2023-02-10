В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать гранатой собственную квартиру. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали молодого человека, который угрожал взорвать собственную квартиру. Во время обысков у него нашли и изъяли гранату, а также устройство для курения каннабиса.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый грозится взорвать собственную квартиру в доме на Балтийском переулке. Кроме того, житель Киева в социальных сетях выложил видео, на котором подтвердил подобные намерения, а также разместил фото с боеприпасами.

"Для предотвращения летального исхода патрульные уговорили мужчину открыть дверь. Хозяин дома вел себя агрессивно, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе обыска следователи изъяли у него гранату "Ф-1" с запалом к ней, устройство для курения каннабиса, ноутбук и мобильный телефон", – рассказали в полиции.

Злоумышленник, уроженец Сумской области, 1996 года рождения, был задержан и ему сообщил о подозрении в хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время комендантского часа правоохранители остановили мотоциклиста, у которого, вероятно, обнаружили оружие и патроны. Событие произошло на блокпосте на въезде в столицу.

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