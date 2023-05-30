В Киеве задержан мужчина, который на улице с ножом бросался на прохожих. Фото

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении хулиганства. Злоумышленник цеплялся к прохожим, провоцировал конфликты и бросался на них с ножом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле магазина на улице Якуба Коласа неизвестный мужчина пристает к людям и размахивает ножом.

"На месте происшествия полицейские задержали дебошира и отобрали у него нож, чтобы предотвратить тяжелые последствия, ведь мужчина вел себя крайне агрессивно. Опросив свидетелей и очевидцев происшествия было установлено, что задержанный цеплялся к прохожим, обижал, провоцировал конфликты и бросался на них", – рассказали в пресс-службе.

По факту совершения хулиганских действий открыто уголовное производство, а 45-летнему киевлянину сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к убийству пенсионера в Голосеевском районе Киева. Во время ссоры злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Якобы он нанес смертельное ножевое ранение товарищу из-за громкой музыки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!