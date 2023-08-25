В Киеве задержан коллаборант, который на оккупированной территории продавал врагу агропродукцию и платил "налоги". Фото

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу ряда обществ и его сообщнику. Злоумышленники снабжали продукцию псевдоминистерству на временно оккупированной территории Запорожской области и платили "налоги".

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, в 2022 году после оккупации части территорий Запорожской области владелец шести сельскохозяйственных обществ при содействии сообщника перерегистрировал их в оккупационных органах власти. Находясь в столице, он дистанционно руководил хозяйственной деятельностью предприятий. Доверенное лицо на оккупированной территории занималось организационно-распорядительным и адмінистративно-финансовыми вопросами", – рассказали в прокуратуре.

Эти предприятия выращивали и перерабатывали сельхозпродукцию более чем на 1000 га оккупированной украинской земли. В последствии ее продавали представителям страны-агрессора РФ. В частности, сообщник заключил контракт с так называемым "Министерством образования и науки Запорожской области" и снабжал псевдоорган изготовленной продукцией.

Часть полученных средств от реализации товара они уплачивали в виде "налога" в оккупационную администрацию.

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу обществ в коллаборационной деятельности. Его сообщнику, находящемуся на временно оккупированной территории, сообщили о подозрении заочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще восьми предателям Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности. Все фигуранты сейчас скрываются на временно оккупированных территориях Украины.

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