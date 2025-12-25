В Киеве задержали водителя, который оказал сопротивление и сбил полицейского. Подробности и видео
В Киеве задержали местного жителя, который оказал сопротивление и травмировал полицейского. Во время проверки водитель внезапно уехал и сбил правоохранителя.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.
Что известно
По словам правоохранителей, в среду, 24 декабря, в Дарницком районе они остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, который во время проверки внезапно начал движение и совершил наезд на полицейского.
"Правоохранитель получил телесные повреждения, а правонарушитель уехал с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.
Во время преследования полицейские разыскали авто злоумышленника на улице Каунасской. Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину.
По факту сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им своих служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины) начато досудебное расследование. Нарушителю грозит до четырех лет ограничения свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
