В Киеве задержали серийного поджигателя: преступления зафиксировали камеры наблюдения. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к серии поджогов мусорных баков в Подольском районе. В результате таких действий также были повреждены легковые авто.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, в них поступил ряд обращений о том, что горит мусор на нескольких улицах Подольского района.

"По прибытию правоохранители установили, что произошло возгорание 7 мусорных баков, расположенных в одном микрорайоне в течение короткого промежутка времени. Также от огня, кроме самих контейнеров, были повреждены и припаркованы рядом автомобили Mazda и Skoda", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что к поджогу может быть причастен 38-летний уроженец Одесщины, который в Киеве не имеет постоянного места жительства.

Возможного поджигателя задержали вскоре после совершения преступления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и причинение телесных повреждений. По факту умышленного повреждения имущества, путем поджога, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в среду, 4 мая, на тротуаре загорелся мусорный контейнер. В результате был поврежден автомобиль Porsche Cayenne, который стоял с нарушением ПДД.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!