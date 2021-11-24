В Киеве задержали рецидивистов, которые сняли фары с Porsche. Фото

В Дарницком районе Киева двое ранее судимых мужчин сняли с автомобиля Porsche Cayenne передние фары. Инцидент произошел на улице Олены Пчилки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Киева, которая сообщила, что у ее автомобиля сработала сигнализация. Она вышла на улицу, где застала возле внедорожника двух неизвестных, которые сняли с Porsche две фары. Злоумышленники с места происшествия скрылись

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"В ходе отработки полученной информации полицейские нашли и задержали мужчин, у которых обнаружили похищенные фары. Это были ранее судимые за аналогичные преступления киевляне, 1995 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной по предварительному сговору группой лиц, открыто уголовное производство.

Задержанным сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Дарницком районе Киева в ночь с 23 на 24 ноября правоохранители задержали двух мужчин, которые, возможно, сливали горючее из автомобилей. У них нашли канистры с дизтопливом и шланг.