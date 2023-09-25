В Киеве задержали рецидивиста, который обманул пенсионерку. Фото и подробности

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который обманул пенсионерку. Злоумышленник вошел в доверие к пожилой женщине под видом ремонта телевизора и выманил у нее мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, к ним обратилась пожилая женщина и сообщила, что неизвестный, злоупотребляя доверием, завладел телефоном. На месте правоохранители установили, что потерпевшая на улице познакомилась с мужем.

"В ходе беседы бабушка рассказала, что у нее сломался телевизор и новый знакомый предложил свою помощь в ремонте. Дома у пенсионерки мужчина осмотрел телевизор и сообщил, что необходимо заменить перегоревшую микросхему. Вдвоем они пошли на рынок за запчастью. Купив деталь, вернулись домой и "мастер" попросил телефон у заявительницы будто что-то сфотографировать, после этого телефон остался у мужчины и старушка за него забыла", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Уже только после того, как "мастер" ушел из дома, женщина обнаружила исчезновение телефона. Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и установили преступника. Им оказался 39-летний житель Киевщины, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Украденный телефон злоумышленник сдал в одном из столичных ломбардов. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители разоблачили девять участников преступной схемы, которые обманули пенсионеров почти на 10 млн гривен. Мошенники звонили пожилым людям и обещали им выплаты компенсаций за некачественные лекарства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!