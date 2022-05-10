В Киеве задержали переселенца из Херсона, продававшего метадон. Фото

В Киеве задержали переселенца из Херсона, подозреваемого в распространении наркотиков. Якобы мужчина через Telegram пытался сбыть метадон.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Было установлено, что 23-летний парень, переселенец из Херсона, через Telegram договорился об оптовых поставках психотропных веществ. Цель – дальнейший их розничный сбыт через так называемые закладки. Во время патрулирования территории Святошинского района Киева правоохранители заметили подозреваемого мужчину. У него изъяли пакет с наркотическим средством метадон", – рассказали в прокуратуре.

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Во время обыска по месту жительства мужчины, у него нашли и изъяли 56 пакетов с метадоном, которые он купил для дальнейшей перепродажи.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в хранении и сбыте наркотиков и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к распространению наркотиков. Во время обысков у него изъяли запрещенные вещества на сумму более миллиона гривен.