В Киеве задержали одного из экс-руководителей так называемой "полиции ЛНР"

В Киеве правоохранители задержали одного из экс-руководителей так называемой "полиции ЛНР". Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и в участии незаконных вооруженных формированиях.

Об этом рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, житель Луганска в 2014 году поддержал так называемый референдум по независимости так называемой "ЛНР". Он добровольно вступил в ряды не предусмотренного законом вооруженного формирования – НВБ "Заря". Впоследствии он занял должность "заместителя командира взвода патрульно-постовой службы Лутугинского районного отдела полиции "МВД ЛНР". Злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил и правоохранительных органов Украины", – говорится в сообщении.

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Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и в участии незаконных вооруженных формированиях. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области задержали 17-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. Якобы несовершеннолетний украинец помогал оккупантам, а также вместе с ними грабил дома жителей предместья столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области Служба безопасности Украины поймала коллаборанта. Он сотрудничал с российскими военными, помогал им похищать украинских патриотов и даже участвовал в пытках мирных жителей.