В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" квартиру в многоэтажке. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали местного жителя за ошибочное сообщение о заминировании квартиры в многоэтажном доме. Свои действия мужчина адекватно объяснить не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на линию 112 поступило сообщение о том, что в Днепровском районе Киева в квартире многоэтажного дома заложена бомба.

"По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и представители профильных служб. При обследовании помещения опасных предметов обнаружено не было. На месте происшествия правоохранители выяснили, что сообщение о заминировании совершил 52-летний киевлянин. Свои действия мужчина адекватно объяснить не смог", – уточнили в пресс-службе.

По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области из-за сообщений о заминировании останавливали электричку. Опасных предметов обнаружено не было, а "минер", как оказалось, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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