В Киеве задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв на День Независимости

В Киеве задержали 33-летнего уроженца Киевской области, который угрожал устроить взрыв во время празднования 30-летия Независимости Украины. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Звонок с угрозой мужчина сделал, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Житель Волыни позвонил на горячую линию КГГА и заявил, что собирается устроить взрыв во время празднования 30-летия Независимости Украины. Полиция установила, что звонок был сделан в одном из домов на улице Петра Запорожца. Во время осмотра помещения, где остановился гость столицы, взрывоопасных предметов обнаружено не было", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что мужчине сообщили о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что устроил взрывы в почтоматах "Новой почты" в Киеве и Одессе. Им оказался 32-летний уроженец Крыма, который проживал в Черновцах. При обыске у него нашли российский и украинский паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 4 августа в многоэтажном доме на улице Ярослава Ивашкевича, 3 произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство.