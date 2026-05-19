В Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении 15-летней школьницы. Подробности дела
В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Злоумышленник в подъезде дома начал касаться интимных части школьницы.
Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Подольского района, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина в подъезде дома совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери. Полицейские оперативно установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 62-летний киевлянин, который живет на соседней улице.
Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленник, заметив несовершеннолетнюю на Виноградаре, пошел за ней по улице к ее дому.
"15-летняя девушка возвращалась домой из школы. За ней в подъезд зашел мужчина и начал прикасаться к ее ягодицам и тянуть девушку к себе. Она испугалась и начала сопротивляться, после чего забежала в свою квартиру и рассказывала об инциденте матери, а мужчина убежал", – уточнили правоохранители.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако прокуратура обжалует это решение в апелляционном порядке.
