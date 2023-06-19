В Киеве задержали мужчину, который ходил по улице с ножом и угрожал патрульным. Видео

В Киеве в понедельник, 19 июня, правоохранители задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Гражданин, держа в руках предмет, похожий на гранату, нецензурно выражался, а затем угрожал полицейским ножом.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Злоумышленник передан следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодняшнее утро для патрульных в Киеве началось не с кофе. Около 4 часов утра инспекторы заметили мужчину, который шел посреди проезжей части. Увидев служебный автомобиль, мужчина что-то под него швырнул. А когда патрульные вышли из автомобиля, неизвестный достал из кармана нож и предмет, похожий на гранату, нецензурно высказывался, кричал, вел себя агрессивно и угрожал полицейским", – рассказал Билошицкий.

По его словам, патрульные вызвали помощь и пытались успокоить мужчину. Впоследствии гражданин положил на землю предмет, похожий на гранату, но не прекратил угрозы и бросался с ножом на полицейских.

"Конечно, в такой ситуации патрульные могли действовать и более жестко, но оценили все с холодным умом, не растерялись и профессионально отреагировали. Слаженно. Короткий разговор с мужчиной и отвлечение внимания. Через секунды мужчина уже был в наручниках. Никто не пострадал", – добавил Билошицкий.

По фактам угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа, а также незаконного обращения с оружием или взрывчатыми веществами открыты уголовные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киевской области правоохранители сумели успокоить мужчину, который угрожал им оружием. Сотрудников полиции на место происшествия вызвал сам злоумышленник.

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