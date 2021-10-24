Ударил кассира и забрал деньги: в Киеве иностранец напал на сотрудников АЗС

Киевские правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в разбойном нападении на АЗС. Злоумышленник забрызгал слезоточивым газом лица работников, ударил кассира, а после этого забрал из кассы более 85 тысяч гривень.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского. Правоохранители вычислили личность преступника с помощью камер наблюдения.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления... В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили. Это – ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", – сказано в сообщении.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины – разбой. Подозреваемому грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы", – отметил подполковник полиции Александр Хальзев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе пьяный мужчина в одном из магазинов угрожал кассиру пистолетом, а после этого забрал продукты и сбежал. Устроив разбойное нападение на торговую точку, житель Киевщины еще и обстрелял грузовой автомобиль.