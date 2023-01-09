В Киеве задержали группу наркодельцов: у них изъяли ''товар'' почти на 1 млн грн. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали группу мужчин, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков и психотропов. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли "товар" на сумму почти 1 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мы провели три этапа оперативных закупок наркотика в особо крупных размерах. Во время проведения обысков по местам проживания нарушителей в столице и Киевской области мы обнаружили и изъяли полтора килограмма амфетамина, 100 граммов каннабиса, два пистолета, ружье и 95 патронов. Кроме того, у наркосбытчиков мы изъяли мобильные телефоны, планшет, персональные компьютеры, электронные весы, средства для фасовки и деньги в сумме 49 000 гривен, 130 Евро", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались местные жители, 1969, 1971, 1982, 1985, 1987 и 1993 годов рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен.

По факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции метрополитена у пассажира обнаружили мефедрон. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители нашли в доме "домашнюю" лабораторию по изготовлению наркотиков и 30 килограммов уже готового к сбыту вещества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!