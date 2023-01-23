В Киеве задержали дельцов, которые ''продавали'' украинские паспорта гражданам РФ. Фото

В Киеве работники СБУ задержали дельцов, которые "продавали" украинские паспорта гражданам РФ. Стоимость "услуги" составила 10 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители нейтрализовали в Киеве злоумышленников, наладивших схему фейкового приобретения гражданства Украины. Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта. Для этого обещали своим клиентам использовать вроде бы собственные "связи" в правоохранительных органах", – рассказали в пресс-службе.

За свои "услуги" злоумышленники просили 10 тыс. долларов. В частности, именно такую сумму за "оформление" украинского гражданства они попросили у россиянки, которая имеет вид временного проживания на территории нашего государства.

"Для "убедительности" злоумышленники предъявили гражданке РФ фейковое "служебное удостоверение". Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за паспорт. По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского", – добавили в СБУ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, по факту злоупотребления влиянием открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители заблокировали канал сбыта фальшивых удостоверений и пропусков государственных учреждений и правоохранительных органов. Их могли использовать вражеские ДРГ для беспрепятственного проезда по территории Украины.

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