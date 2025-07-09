В Киеве задержали 60-летнего мужчину, который развращал детей на пляже в Гидропарке. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который, по информации следствия, развращал детей. Злоумышленник на одном из пляжей Гидропарка демонстрировал им свои половые органы.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились граждане и сообщили о том, что в Гидропарке на территории пляжа в обнаженном виде находится мужчина, который в присутствии детей совершает действия сексуального характера.

"Полицейские прибыли на место происшествия и задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

Нарушителем оказался 60-летний житель столицы – ему сообщили о подозрении по факту развращения несовершеннолетних. С целью установления психического состояния подозреваемого будет проведена его комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В свою очередь, в прокуратуре уточнили, что видеозапись, распространенная на днях в социальных сетях и телеграм-каналах, на которой были зафиксированы противоправные действия мужчины, сделали в начале июня 2025 года. О подозрении нарушителю сообщили еще 6 июня 2025-го.

"Установлено, что 5 июня мужчина, находясь на территории муниципального пляжа "Детский" на ПКиО "Гидропарк", заметив компанию малолетних детей, которые отдыхали на пляже, полностью разделся, демонстрируя свои половые органы детям. Согласно ответу одной из больниц Киевской области, мужчина находится под наблюдением врача-психиатра", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 24-летнего мужчину за развращение ребенка. Злоумышленник просил 8-летнюю девочку снимать для него откровенные видео.

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