В Киеве выросло количество погибших в результате ракетной атаки 29 декабря: во время экспертизы обнаружили тела двух человек

В Киеве до 32 выросло число погибших в результате ракетных обстрелов столицы 29 декабря. Правоохранители во время проведения экспертизы обнаружили тела еще двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. 30 граждан получили ранения.

"Обновление данных о последствиях ракетного удара 29 декабря 2023 года. Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были выявлены еще двое погибших. По состоянию на 7:00 4 января на основании проведенных следственных действий сообщаем, что общее число погибших от ракетного удара врага 29 декабря 2023 составляет 32 человека", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе разрушены и пострадали.

В результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области были ранены мужчины и повреждены жилые дома. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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