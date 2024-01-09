В Киеве выросло количество погибших в результате ракетной атаки 29 декабря: обнаружили еще одну жертву обстрела

В Киеве до 33 выросло количество погибших в результате ракетных обстрелов столицы 29 декабря. Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе была обнаружена еще одна жертва вражеской атаки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. 30 граждан получили ранения.

"Обновление информации о последствиях ракетной атаки 29 декабря 2023 года. В ходе демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведённая сверка национальной полиции. По состоянию на эту минуту рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе разрушены и пострадавшие.

В результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области были ранены мужчины и повреждены жилые дома. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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