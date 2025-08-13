В Киеве возле станции метро 'Левобережная' работает магазин, где открыто продают наркотики. Подробности и видео

В Киеве возле станции метро "Левобережная" работает магазин, где якобы торгуют запрещенными веществами, в частности каннабисом. Товар может приобрести любой желающий – даже несовершеннолетние.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялась полиция.

Что известно

"На Левобережке детям продают наркоту. Под видом "сувенирных" магазинов там торгуют наркотиками. Несовершеннолетний во время контрольной закупки возле метро услышал от продавца подробное описание "эффектов" товара", – говорится в сообщении.

Как отметили в соцсетях, подобные точки работают по всему городу, "не слишком скрываясь" от и не отказывают даже несовершеннолетним.

Реакция правоохранителей

По словами киевский правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в торговом заведении, расположенном возле станции метро в Днепровском районе столицы, осуществляется реализация разнообразной продукции, которая может содержать запрещенные вещества.

"По указанному факту следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины. В ходе следствия полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу, по результатам которой было установлено отсутствие наркотических средств или психотропных веществ в изъятой продукции", – уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется проверка торгового заведения по ведению хозяйственной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории 20 областей Украины полицейские провели 128 обысков и уничтожили 21 тысячу кустов растений конопли и снотворного мака, сделав невозможным производство 4,2 тонны наркотиков, которые могли бы пополнить карманы преступников на 200 миллионов гривен. Изъято почти 57 кг каннабиса, оборудование, деньги и автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!