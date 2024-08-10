В Киеве возле Индустриального моста легковушка въехала в электроопору и перевернулась. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в субботу, 10 августа, произошла авария с участием легковушки. По неизвестным причинам машина, предварительно, врезалась в электроопору и перевернулась.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Утреннее (приблизительно 6:50) ДТП на Борщаговском возле Индустриального. Берегите себя, соблюдайте ПДД", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что по неизвестным причинам легковушка столкнулась с электроопорой и перевернулась. На месте ДТП работали правоохранители и врачи.

Напомним, в Киеве в среду, 7 августа, на бульваре Николая Михновского произошло ДТП с участием мотоциклиста и грузовика. По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта от травм получил на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Дыбинцы Киевской области в четверг, 8 августа, произошла авария с участием автомобилей Mazda и Mercedes. В результате ДТП погибли супруги, а 14-летний мальчик госпитализирован в больницу.

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