В Киеве вооруженные мужчины в масках среди бела дня нападали на прохожих: что известно. Фото и видео

В Киеве во вторник, 21 мая, неизвестные мужчины в масках нападали на прохожих по улице Елены Телиги. Якобы среди пострадавших есть женщины

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Доброе утро, на Елены Телиги какие-то мужчины бегают вооружены в масках и нападают на всех кого видят", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как несколько мужчин в масках подходят к прохожему – один из них бьет человека, после чего киевляне начинают убегать со двора.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе столичной полиции, сейчас на месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства происшествия. Полицейские призвали тех, кто стал свидетелем нападения, сообщить на спецлинию 102.

На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области полицейский получил ранения при отработке вызова о домашнем насилии. 38-летний нарушитель ударил стража ножом и угрожал очевидцам, поэтому оперативник применил огнестрельное оружие и ранил нападающего в ногу.

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