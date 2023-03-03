В Киеве водитель из-за постановления о нарушении напал на инспектора по парковке и избил его. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю, который напал на инспектора по парковке и избил его. Злоумышленник набросился с кулаками на мужчину, когда тот выписал ему постановление за нарушение правил парковки автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от работника городской администрации о том, что на улице Чернобыльской во время исполнения служебных обязанностей его избили. Пострадавшим оказался 23-летний инспектор по парковке.

"Полицейские выяснили, что пострадавший нарушение автомобилем Volkswagen правил стоянки и начал выносить соответствующее постановление об административном правонарушении. 51-летний владелец легковушки в ответ стал оскорблять инспектора, а после набросился на него с кулаками и нанес несколько ударов. В результате этого пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы", – рассказали в полиции.

По факту насилия в отношении должностного лица открыто уголовное производство, а водителю сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Злоумышленник вошел в финансовое учреждение, брызнул баллончиком в лицо сотруднице заведения, избил ее и похитил из сейфа деньги.

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