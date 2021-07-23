Откопали два черепа и фрагменты костей: в Киеве возле телебашни обнаружили страшную находку

В Киеве на улице Юрия Ильенко, 46 во время земляных работ были обнаружены человеческие останки. Инцидент произошел недалеко от киевского телецентра.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Скелетированные фрагменты тел нашли 22 июля около 19:00.

"Возле здания на улице Юрия Ильенко во время проведения земляных работ была обнаружена страшная находка. Рабочие достали из земли два человеческих черепа и фрагменты нескольких костей", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию о находке – человеческие останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство.

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Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 15 мая, в мусоросборнике многоэтажного дома, расположенного на улице Шулявской, нашли тело мужчины. Погибшего обнаружила сотрудница жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 июня, в лесопосадке у киевской трассы на улице Елены Телиги было обнаружено тело обнаженной женщины. Ее нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.