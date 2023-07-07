В Киеве во время ссоры мужчина ударил соседа топором по голове, а затем выбросил орудие преступления с балкона на авто. Фото

В Дарницком районе Киева мужчина во время конфликта ударил соседа по съемной квартире топором по голове. После этого он выбросил орудие преступления с балкона на улицу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация об избиении мужчины. Консьержка одного из домов по улице Вишняковский рассказала, что к ней обратился житель многоэтажки с разбитой головой и попросил вызвать врачей и полицию. Потерпевший сообщил женщине, что его ударил сосед топором.

"Полицейские предоставили травмированному мужчине первичную медицинскую помощь и передали врачам скорой. В квартире дома правоохранители задержали подозреваемого. Следователи установили, что между мужчинами, арендовавшими квартиру, возник словесный конфликт. Впоследствии ссора переросла в драку и один из них ударил другой топором. Орудие преступления, которое нападавший выбросил с балкона и повредил припаркованный автомобиль, полицейские обнаружили на улице", – уточнили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Рудницкое Киевской области мужчина во время конфликта зарезал соседа. По словам злоумышленника, он нанес погибшему многочисленные ножевые ранения за то, что оппонент ударил его.

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