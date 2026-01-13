В Киеве во время родов умер младенец, а на следующий день – его мама. Подробности трагедии

Правоохранители Киева сообщили о подозрении врачу роддома из-за гибели роженицы. Расследование установило, что фатальных последствий можно было избежать.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Медику грозит уголовная ответственность.

"В одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов, во время которых младенец родился мертвым, на следующий день умерла и 36-летняя женщина. Расследование установило, что фатальных последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог надлежащим образом выполняла свои обязанности", – рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что 50-летняя медик, которая находилась на дежурстве, не обеспечила необходимый послеродовой уход для роженицы и своевременное проведение медицинских вмешательств. Такая бездеятельность врача привела к резкому ухудшению состояния пациентки, и проведенные реанимационные мероприятия не смогли ее спасти.

В частности, следствие установило, что роженица умерла из-за повреждения внутренних органов и, как следствие, массивного кровотечения, вызванного стремительными родами.

Правоохранители сообщили врачу о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

