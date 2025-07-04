В Киеве во время разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате российского обстрела. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева спасатели обнаружили тело человека, погибшего в результате террористической атаки РФ в ночь на 4 июля. Сейчас известно о 26 пострадавших.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

"Киев: на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара. В общем в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям", – сообщили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. Проводится тушение пожара и разбор завалов. Уже вывезено более 300 т обломков строительных конструкций. На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Как уточнили в КГВА, тело погибшего было обнаружено в Святошинском районе Киева.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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