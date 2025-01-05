В Киеве во время пожара погибли два человека: работу спасателей осложнила захламленность дома. Фото

В Деснянском районе Киева вечером 5 января загорелась квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила около 18:30, что пожар был на улице Ореста Левицкого. Судя по фото с места инцидента, пламя охватило жилище на одном из верхних этажей.

"Во время проведения разведки пожарные обнаружили тела двух человек", – уточнили представители ведомства.

Спасатели ликвидировали огонь, но тушение осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание.

О причинах пожара информации нет, эти обстоятельства будут установлены позже.

Как писал OBOZ.UA:

– 31 декабря в Голосеевском районе столицы во время движения загорелся троллейбус, возникло сильное задымление. Событие произошло возле станции метро "Ипподром".

– Ранее в Киеве произошел пожар в электрощитовой пятиэтажного жилого дома в Святошинском районе. Из здания эвакуировали 10 человек, одна жительница пострадала.

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