В Киеве во время обстрела медики посоветовали раненому мужчине дождаться окончания обстрела. Подробности скандала

Житель Киева получил осколочное ранение в живот во время очередной террористической атаки со стороны РФ. Истекая кровью, мужчина пытался вызвать врачей, однако диспетчер сообщила, что вызов принят, но ему придется дождаться отбоя.

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Об этом сообщили СМИ. В настоящее время пострадавший проходит лечение после ранения в –, его жизни ничего не угрожает.

Что известно

По словам киевлянина Юрия Терещука, во время террористической атаки РФ возле его дома взорвался российский боеприпас – осколки насквозь пробили окно и влетели в комнату. В результате мужчина получил ранение в живот – он прикрыл рану футболкой и сразу же начал вызывать медиков.

"На мой первый звонок туда вообще не было никакого ответа, телефон просто молчал. Когда я позвонил в скорую повторно, диспетчер наконец-то сняла трубку. Я объяснил ситуацию, умолял немедленно прислать бригаду, потому что я истекаю кровью. На что мне холодно ответили:"Ваш вызов принят, но ожидайте отбоя воздушной тревоги", – рассказал Юрий.

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Киевлянин добавил, что после этого обратился в частную клинику – там также зарегистрировали вызов, но предупредили, что машина выедет только в том случае, если сама бригада добровольно согласится рисковать во время обстрела. К счастью, сначала перезвонили государственные медики и сказали, что уже выехали, а впоследствии выехали и из частной клиники.

Как отметили в СМИ, сквозное ранение и внутреннее кровотечение, которые были у киевлянина, относятся к категории экстренных, поэтому медики юридически не имели права проигнорировать этот вызов.

По словам заведующей отделением экстренной медицинской помощи №1 города Киева Ольги Богдан, вызовы во время атак принимаются в обязательном порядке, и бригады все равно выезжают.

"Мы не ждем отбоя, работа продолжается. Однако, если существует прямая угроза жизни самих медиков, согласно Закону Украины "О неотложной медицинской помощи", они обязаны в первую очередь позаботиться о собственной безопасности. Если во время движения начинается интенсивный обстрел, машина имеет право переждать опасность в ближайшем укрытии и только потом продолжить движение дальше. Учитывая конкретную тактическую ситуацию на дороге, руководитель бригады самостоятельно принимает решение – безопасно ли сейчас ехать или нет", – добавила Богдан.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз осуществило масштабный обстрел Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове. Известно о разрушениях и пожарах. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

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