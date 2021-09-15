В Киеве вандалы повредили мемориальную доску Гонгадзе. Фото

В Киеве на Крещатике неизвестные повредили мемориальную доску памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе. ЧП произошло накануне 16 сентября – годовщины, когда пропал мужчина.

Фото в Facebook опубликовал Тимиш Мартиненко-Кушлянский. Он отметил, что мемориальную доску установили год назад – 16 сентября 2020 года.

"Даже через 21 год после того ужасного убийства в Таращанском лесу Георгий кому-то не дает покоя", – отметил он.

Видео дня

Напомним, что к 20 годовщине убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе в Киеве открыли мемориальную доску, а Радио Свобода выпустило видеоподкаст с уникальными кадрами, оцифрованными впервые. Памятник установлен на фасаде Национального союза журналистов.

Также правозащитники и журналисты опубликовали обращение к украинским властям с требованием обеспечить прозрачность расследования дел об убийствах журналистов в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы США в Украине обратились к главе Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой, призывая провести детальное и открытое расследования дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе.