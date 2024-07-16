В Киеве в течение суток на водоемах города погибли три человека. Подробности трагедий

В Киеве в водоемах Днепровского и Деснянского районов погибли три человека. Обстоятельства этих трагических случаев будут устанавливаться правоохранителями.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В этом году купальный сезон в городе официально не открывали.

Первый вызов поступил 15 июля в 06:18 о том, что на поверхности воды в озере Радуга находится тело человека. Утопленник находился в 10 м от берега. Водолазы-спасатели с помощью спасательного снаряжения доставили тело мужского пола в сушу и передали службе "102", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, второй подобный вызов поступил в 21:15. Сообщалось, что на реке Десенка утонул человек. В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело мужчины в 35 метрах от берега на глубине 7 метров. С помощью спасательного снаряжения утопленника достали из воды и передали медикам.

Третий вызов поступил уже 16 июля в 05:40 с информацией о том, что в озере Тельбин находится тело человека. С помощью водолазного снаряжения тело мужчины, которое находилось в 15 метрах от берега, было доставлено в сушу и передано правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Дудари Киевской области во время отдыха у пруда утонул четырехлетний ребенок. К сожалению, в течение 13-14 июля на водных объектах региона погибли 6 человек.

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