В Киеве в результате ДТП погибла патрульная полицейская

В Киеве в результате ДТП погибла капитан полиции Инна Лифанова. Она 9 лет работала в Деснянском районе, исполняя обязанности командира роты

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Без любящей матери осталось двое детей.

"Тяжелая потеря нашей в семье – в результате ДТП погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова. Это произошло сегодня утром, когда Инна ехала на дневную смену на собственном автомобиле и попала в ДТП. К сожалению, от полученных травм Инна погибла на месте. Смерть коллеги – огромная потеря всей патрульной полиции Украины. Эта трагедия оставила без любящей матери двоих детей", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в патрульной полиции, за время службы Инна зарекомендовала себя как упорный и ответственный работник, которая не боялась трудностей в работе и всегда помогала и поддерживала своих коллег. Более 9 лет она посвятила дежурствам в Деснянском районе Киева, исполняла обязанности командира роты.

"К сожалению, сегодняшняя поездка на смену стала последней в ее жизни. Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и друзьям Инны. Светлая память тебе, Инна… Ты навсегда в наших сердцах. Помним", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в субботу, 10 августа, произошла авария с участием легковушки. По неизвестным причинам машина, предварительно, врезалась в электроопору и перевернулась.

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