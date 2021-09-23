В Киеве в Mercedes нашли наркотики и технику для взлома авто: машину остановили из-за нарушения ПДД. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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Машину остановили в Печерском районе столицы

В Киеве 22 сентября патрульные остановили Mercedes, в котором нашли наркотики и сканер автомобильных сигнализаций. Автомобиль нарушил правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент произошел на улице Михаила Бойчука.

"Во время проверки документов водитель и пассажир авто заметно нервничали и избегали общения с полицейскими. На вопрос инспекторов, есть ли запрещенные предметы, они отрицали и сообщали, что очень спешат, а потому нервничают", – рассказали в пресс-службе.

Мужчины заметно нервничали.
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Машину остановили за нарушение ПДД.

Во время визуального осмотра автотранспорта правоохранители обнаружили компьютеры, прибор, который могут использовать для сканирования автомобильных сигнализаций. Кроме того, они нашли пистолет и пакетик с веществом, похожим на наркотики. На место происшествия вызвали следственную группу.

В машине нашли технику для взлома авто.
На место происшествия вызвали следователей.

Напомним, ранее полицейские задержали группировку, которая, возможно, причастна к угонам элитных автомобилей на территории Украины. В спецоперации принимали участие правоохранители пяти областей страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начали воровать зеркала бокового вида у автомобилей. Злоумышленники оставляют записку с предложением их выкупить обратно.

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