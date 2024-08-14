В Киеве в кафе взорвали учебную гранату: первые детали

Вечером в среду, 14 августа, в Киеве прогремел взрыв в одном из кафе на улице Рейтарской. Там взорвали гранату, потерпевших и разрушений нет.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "Экстренные службы направляются на место. Детали – позже", – написал он.

По словам очевидцев происшествия, граната была учебной. Позже эту информацию подтвердил и Кличко.

"По уточненной информации, на улице Рейтарской, в одном из кафе, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении", – сообщил он.

По данным источника OBOZ.UA, в заведении на стене была небоевая граната. Ее могли зацепить, из-за чего она упала и сработала.

Журналист Сергей Гришин сообщил, что взрыв произошел в кафе Zigzag.

"По словам спасателя ГСЧС, официант дал гранату гостю, тот думал, что это сувенир, начал крутить – и она взорвалась. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет. UPD: со слов полиции, официант и бармен не сотрудничают с ними, ничего не говорят до приезда администрации. Посетитель, который сдетонировал гранату, с места происшествия скрылся", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Броварского района в Киевской области взорвался боеприпас. Вследствие чрезвычайной ситуации погиб мужчина, также ранение получил ребенок.

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